Сборная России по хоккею обыграла канадцев втором матче Кубка Первого канала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве в «Ледовом дворце ВТБ», в субботу, 16 декабря, и завершилась со счетом 2:0. Россияне открыли счет на 43-й минуте после точного броска защитника Никиты Нестерова. Затем на 50-й минуте отличился нападающий Сергей Плотников.

В стартовом матче Кубка российская сборная обыграла шведов. Матч завершился со счетом 3:1.

Следующую встречу турнира подопечные Олега Знарка проведут 17 декабря с командой Финляндии.

Кубок Первого канала с 1996 года является этапом Еврохоккейтура. Он проводится Федерацией хоккея России.

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