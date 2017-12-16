Наказанную за допинг россиянку потребовали отстранить от соревнований

Денис Алимов, тренер российской скелетонистки Елены Никитиной, рассказал о требовании иностранных сборных отстранить его подопечную от участия в чемпионате Европы в австрийском Иглсе. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Канадцы, латвийцы и прочие подписались под требованием, чтобы нас здесь не было. Скажу так: у нас мало друзей здесь, у нас тут все соперники. В лицо все улыбаются голливудской улыбкой. Но мы же знаем, кто пишет письма против нас», — заявил Алимов.

Тренер добавил, что зачастую спортсмены относятся к другу другу более доброжелательно, чем руководители федераций и главные тренеры. По мнению Алиева, политика не должна вмешиваться в большой спорт.

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15 декабря Никитина выиграла золотую медаль на чемпионате Европы. Скелетонистка по итогам двух попыток показала лучший результат (1 минута 48,8 секунд).

Никитина в ноябре была пожизненно дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом (МОК) и лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года. По результатам расследования МОК сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде-2018. На соревнования смогут поехать только спортсмены, доказавшие непричастность к государственной системе подмены допинг-проб. Они выступят под нейтральным флагом.

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