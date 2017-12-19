Карпин прокомментировал назначение в «Ростов»

Новый главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал свое назначение на пост наставника команды. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Назначение в "Ростов" — для меня большая ответственность. Предложение оказалось конкретным, и я принял решение. Главное, хотелось вернуться к практической деятельности. После встречи с руководством клуба, президентом и спортивным директором, понял, что взгляды во многом совпадают и работать будет комфортно», — сказал Карпин.

Специалист анонсировал появление испанцев в тренерском штабе команды. «Там окажутся те люди, которые уже работали со мной в "Спартаке", но появятся и новые лица. Это правда, что в том числе появятся и несколько испанских специалистов — ассистент, специалист по физподготовке», — уточнил он.

Кроме того, Карпин рассказал о целях команды. «В этом сезоне задачами поставлены достичь максимальных, насколько это возможно, показателей. А в следующем чемпионате хотелось бы бороться за место в верхней части таблицы. Как станет выглядеть "Ростов" в будущем, сейчас не скажу — нужно познакомиться с футболистами, понять их возможности», — добавил Карпин, не исключив появления в команде новых игроков.

О назначении Карпина главным тренером «Ростова» стало известно во вторник, 19 декабря. С февраля по июль 2017 года он занимал должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ». До этого он тренировал московский «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо», которое он покинул в июне 2016-го.

«Ростов» после 20 туров чемпионата России занимает 10-е место в премьер-лиге, набрав 25 очков. Команда одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью, а также потерпела семь поражений.

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