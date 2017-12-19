Карпин нашел новую работу

Валерий Карпин назначен новым главным тренером футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщается на сайте команды.

«Это опытный, харизматичный тренер с серьезным тренерским штабом, который хочет добиться результата с "Ростовом". Мы желаем ему удачи и будущих побед!» — прокомментировал назначение президент клуба Арташес Арутюнянц.

Карпин заявил, что рад приступить к работе в «Ростове». «Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи», — отметил 48-летний специалист.

С февраля по июль 2017 года Карпин занимал должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ». До этого он работал на канале в качестве эксперта. Помимо этого, россиянин тренировал московский «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо», которое он покинул в июне 2016-го. На посту наставника «Ростова» Карпин сменил Дмитрия Кириченко, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Леонида Кучука.

«Ростов» после 20 туров чемпионата России занимает 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 25 очков. Команда одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью, а также потерпела семь поражений.

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