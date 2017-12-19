В украинских Черновцах неизвестные сорвали флаги Румынии и Евросоюза

BucPress TV / YouTube

В украинских Черновцах неизвестные сорвали флаги Румынии и Европейского союза со здания Румынского культурного центра имени Евдоксия Гурмузаки. Видео публикует BucPress TV.

На ролике видно, как четверо молодых людей снимают со здания центра сначала флаг ЕС, а затем и государственный символ Румынии. Руководитель центра Василий Терицану сообщил BucPress, что флаги сорвали украинские националисты, однако в полиции города заявляют, что молодые люди сделали это на спор.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter назвал произошедшее провокацией. «Решительно осуждаю акт вандализма в Румынском культурном центре в Черновцах. Провокациями не удастся нас поссорить и остановить диалог в пользу обоих народов», — написал он. Климкин добавил, что в январе в этом городе он проведет встречу с румынским коллегой Теодором Мелешкану.

В ноябре в городе Берегово, расположенном в Закарпатской области, украинские националисты провели митинг, во время которого попытались сжечь флаг Венгрии. 50 активистов ВО «Свобода» сняли флаг со здания городского совета и попытались его спалить. Надругательство над государственным символом предотвратила полиция.

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