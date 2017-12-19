Житель Якутска показал борцовский прием на пенсионерке и получил срок

Якутский городской суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно мужчину, применившего в отношении 60-летней женщины борцовский прием. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, 7 мая 2017 года 49-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин и из хулиганских побуждений применил борцовский прием в отношении пожилой уборщицы.

Она упала на спину, ударилась головой об пол и потеряла сознание. Женщина получила травму головы и перелом ключицы. Дело рассматривалось в особом порядке.

В ноябре в Москве задержали дагестанца, который травмировал товарища при отработке приемов борьбы. Двое молодых людей занимались этим в служебном помещении магазина «Пятерочка», пострадавший получил черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

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