Главу ДНР уличили в отъеме частного бизнеса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отбирают бизнес у частных предпринимателей, вводя против них «персональные санкции». Об этом в своем блоге пишет украинский журналист Денис Казанский.

В качестве примера Казанский привел указ главы ДНР Александра Захарченко от 6 декабря 2017 года, которым тот постановил ввести санкции в отношении бизнесмена Александра Ахунзянова из Докучаевска, контролируемого ополчением.

В документе, составленном с орфографическими ошибками (к примеру, слово «постановляю» написано через букву А в третьем слоге), совету министров ДНР поручается рассмотреть вопрос о переходе собственности Ахунзянова под государственное управление, а самому коммерсанту запрещается распоряжаться своим имуществом на территории республики. Также его объявили персоной нон грата.

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По словам Казанского, в Докучаевске у предпринимателя была сеть супермаркетов «Элит+», которая дает городу более 600 рабочих мест. Журналист отметил, что Ахунзянов начал создавать этот бизнес с нуля еще в середине 1990-х годов и в итоге развил его до сети из 12 магазинов с мясным и рыбным цехами, собственным производством кулинарии и оптовым складом.

«Очевидно, Ахунзянов платил налоги, раз до сих пор вел бизнес. (...) Человек специально избегал политических тем, чтобы не нажить себе врагов и лишний раз не светиться. Не помогло», — констатировал Казанский.

Национализация крупного частного бизнеса на подконтрольных ДНР территориях началась несколько лет назад. Так, в 2015 году, как сообщало агентство Regnum, Захарченко объявил о переходе под управление республики ликеро-водочных предприятий и сети супермаркетов «Брусничка», ранее принадлежавшей миллиардеру Ринату Ахметову. «Может быть и государственная собственность, либо частная, но под жестким контролем государства. (...) Но это только первый этап. Помните, были плакаты "Все только начинается"...» — говорил тогда глава ДНР.

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