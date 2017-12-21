Ибрагимович забил первый мяч за семь месяцев

Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович забил мяч в ворота «Бристоль Сити» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Видео появилось на YouTube-канале E7Prod.

Шведский нападающий реализовал штрафной на 58-й минуте встречи, что не спасло манкунианцев от поражения (1:2).

Этот гол стал для Ибрагимовича первым с 9 апреля, когда он отличился в матче Английской премьер-лиги с «Сандерлендом». 21 апреля швед получил серьезную травму колена во встрече плей-офф Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». По прогнозам врачей, он должен был вернуться в строй в 2018 году, но Ибрагимович восстановился раньше срока.

36-летний Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» из ПСЖ летом 2016 года.

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