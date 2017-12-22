Кокорин вызвал Неймара на дуэль

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин предложил форварду французского «Пари Сен-Жермен» Неймару сразиться в компьютерной игре Counter Strike: Global Offensive. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

Кокорин выложил в социальную сеть видео, на котором он уничтожает виртуальных соперников, а затем мчится на врага с ножом. В подписи к видеозаписи футболист добавил: «Жду тебя в лобби, Неймар».

Esperándote en el lobby @neymarjr A post shared by Kokorink9 (@kokorin9) on Dec 21, 2017 at 8:32am PST

Бразильский нападающий до сих пор не ответил на вызов россиянина.

19 декабря Кокорин выложил в Instagram фотографию, на которой он позирует с двумя пистолетами. До этого футболист стрелял в воздух на свадьбе друга Алана Чочиева, выступающего за самарские «Крылья Советов». Поступок Кокорина вызвал широкий общественный резонанс, многие осудили форварда «Зенита».

Об увлечении Неймара CS:GO стало известно в 2016 году. В конце декабря 2016 года он пригласил в гости бразильскую команду SK Gaming, чтобы провести с ними несколько матчей.

CS:GO — многопользовательский шутер от первого лица. Игра посвящена противостоянию террористов и подразделений специального назначения.

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