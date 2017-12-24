Nokia перевыпустит культовый телефон E71

Компания HMD Global перевыпустит в 2018 году смартфон Nokia E71, который стал одним из самых популярным в мире QWERTY-телефоном своего времени Об этом пишет Gizmochina.

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Обновленная версия устройства получит полноценную физическую QWERTY-клавиатуру и 3,5-дюймовый дисплей с разрешением 480p. Смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 205 с поддержкой 4G. Вместе с этим, обновленный E71 поступит в продажу с одним гигабайтом оперативной памяти и накопителем на восемь гигабайт с поддержкой карт памяти.

Единственная камера смартфона имеет разрешение три мегапикселя. Будет доступна версия с одной или же двумя SIM-картами. Цена устройства по слухам варьируется от 150 до 300 долларов.

Оригинальный Nokia E71 вышел в 2008 году. Он считается одним из лучших смартфонов с QWERTY-клавиатурой. В год выпуска E71 продался тиражом в 15 миллионов штук. В 2017 году HMD Global перевыпустила Nokia 3310.

Финская HMD Global купила бренд Nokia и бизнес по производству кнопочных телефонов у Microsoft в 2016 году.

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