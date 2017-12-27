Минобороны раскрыло число побывавших в Сирии солдат и подсчитало убитых боевиков

Российской армии в Сирии удалось уничтожить около 60 тысяч боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

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По его словам, всего численность рядов ИГ доходила до 70 тысяч бойцов. Герасимов также уточнил, что среди уничтоженных террористов более 2,8 тысячи человек — выходцы из Российской Федерации.

Кроме того, начальник Генштаба рассказал, что всего за период операции в Сирии побывали более 48 тысяч солдат и офицеров. Согласно принятому дополнению к закону «О ветеранах», они являются ветеранами боевых действий. Каждый четвертый награжден или представлен к правительственной награде. Ведомственные награды получили все.

6 декабря Россия объявила о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ. ВКС страны были введены на территорию республики в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска. 11 декабря президент России Владимир Путин во время посещения базы в Хмеймиме приказал вывести войска из Сирии.

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