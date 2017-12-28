Отпускные танцы Кокорина удивили пользователей сети

kokorin9 / Instagram

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин уехал в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты. Видео с отдыха футболист опубликовал в Instagram-аккаунте.

На нем 26-летний форвард «сине-бело-голубых» играет «от ворот до ворот» с младшим братом Кириллом. Забивая несколько мячей в ворота соперника, российский футболист исполняет танец на камеру.

Пользователей социальной сети удивили телодвижения Кокорина. «Что с ним, паралич?» — написал один из юзеров. Другой вспомнил, что «так Медведев танцевал с камедиклабовцами».

Футболисты «Зенита» находятся в отпуске до 11 января. После этого спортсмены отправятся на сборы в ОАЭ и Турцию.

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