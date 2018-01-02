Кокорин нарядился в панду и станцевал

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин станцевал в маске панды. Видео он выложил на своей странице в Instagram.

«#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый», — подписал видеоролик футболист, находящийся в отпуске в Дубае. Он станцевал под песню «Панда» американского рэпера Desiigner.

В конце декабря 26-летний игрок опубликовал еще одно видео с отдыха. Его танцы удивили пользователей сети.

Футболисты «Зенита» находятся в отпуске до 11 января. После этого спортсмены отправятся на сборы в ОАЭ и Турцию.

В 2017 году Кокорин забил 20 мячей за «Зенит» во всех турнирах, что стало лучшим результатом в его карьере.

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