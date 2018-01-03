Русскую топ-модель заставили рисовать чужие картины ради рекламы

Российская топ-модель Саша Пивоварова стала лицом новой женской коллекции модного дома Dior, сообщает Fashion Network.
Коллекция вдохновлена творчеством французской художницы 1960-х годов Ники де Сен-Фаль (Niki de Saint Phalle), и для рекламной съемки Пивоварова с кистью в руке изображает художницу, «дорисовывая» ее работы. На фотографии топ-модель одета в картуз с козырьком и вуалеткой, джинсовые кюлоты и бретонскую тельняшку с надписью Why Have There Been No Great Women Artists («Почему не было великих художниц»). Рядом с картиной лежит сумка-шоппер с логотипами модного дома.
Автором съемки кампании стал известный фотограф моды Патрик Демаршелье.
Ники де Сен-Фалль — французская театральная художница и скульптор, представительница нового реализма. Выросла в США, в юности работала моделью, снималась для Vogue и других модных журналов. Известна ярко раскрашенными скульптурами из полистирола, близкими наивному искусству. Жена и соавтор скульптора Жана Тэнгли. Среди самых известных работ супругов — фонтан Стравинского в Париже. Как театральный художник работала с хореографом Роланом Пети.
Ранее сообщалось, что Саша Пивоварова снялась в рекламном ролике японской косметической марки Shiseido, режиссером которого стал британец Барнаби Ропер. Модель в лаконичной одежде с прической в японском стиле исполнила современный танец, по замыслу создателей ролика отразивший дух коллекции средств для ухода за кожей.