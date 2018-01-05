Назван фаворит боя Нурмагомедов — Макгрегор

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет фаворитом в возможном бою с ирландцем Конором Макгрегором. Такое мнение высказал российский боец Александр Шлеменко. Его слова приводит Mixfight.ru.

«Если говорить гипотетически о противостоянии Нурмагомедов — Макгрегор, то мой фаворит — это Хабиб. При этом Конора нельзя недооценивать. Он, в отличие от других соперников Хабиба, может удивить. Но в целом фаворитом в этом бою я считаю Нурмагомедова. Здесь все будет зависеть от подготовки, причем не столько Хабиба, который всегда хорошо готовится к любому бою, — важно, в какой форме будет Макгрегор», — сказал Шлеменко.

По мнению букмекеров, фаворитом действительно является россиянин. На его победу коэффициент составляет 1,4. На ирландца можно поставить с коэффициентом 2,8.

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3 января Нурмагомедов заявил, что готов драться с Макгрегором бесплатно. Также он раскритиковал ирландца за то, что он может драться только с 45-летним Флойдом Мейвезером или «марихуана-парнем» Нейтом Диасом.

2 января россиянин и ирландец обменялись оскорбительными выпадами в Twitter. Макгрегор в уничижительной манере отозвался о победе Нурмагомедова над Эдсоном Барбозой на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), назвав бойца из Дагестана «собачьим дерьмом». Россиянин предложил своему оппоненту заткнуться. На следующий день Нурмагомедов опубликовал мультфильм с участием Макгрегора. Ирландец в ответ пригрозил убить его домашних животных.

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