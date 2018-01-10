Чеченские боевики покинули список врагов России

Чеченские боевики, занимавшие пять лет назад вторую позицию в рейтинге врагов России, фактически покинули его. Это следует из результатов исследования, опубликованных «Левада-Центром» в среду, 10 января. Список составляется на основе взглядов россиян.

В 2012 году представителей кавказских незаконных вооруженных формирований упоминали в перечне основных неприятелей государства 39 процентов респондентов, а в 2017-м — менее одного. Среди почти забытых россиянами врагов также значатся сионисты, национал-патриоты, коммунисты и демократы-реформаторы.

США за пять лет только укрепились в статусе главного неприятеля. Их указали 68 процентов опрошенных против 56 в 2012-м.

Второе место за Украиной — 29 процентов. Она не упоминалась ни одним из респондентов с начала проведения таких опросов в 1999 году. В первой пятерке врагов России также значится Евросоюз (его отметили 14 процентов опрошенных), бывшие союзные республики СССР (10 процентов) и Польша (8 процентов).

Два процента россиян упомянули в перечне врагов страны оппозиционера Алексея Навального, а один процент — президента Владимира Путина. Ранее эти публичные фигуры в рейтинг не попадали. Пятая часть респондентов указала, что у страны противников нет.

«Респонденты сами называли врагов, без карточки или подсказок со стороны интервьюера, и могли назвать более одного ответа», — отмечено в сообщении социологического центра. Участие в исследовании «Левада-Центра», проведенном в начале декабря прошлого года приняли 1600 совершеннолетних жителей из 137 населенных пунктов 48 регионов страны.

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