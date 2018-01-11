Дуров потребовал не связывать Telegram c Россией

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров потребовал не связывать его мессенджер с Россией. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте. «Не понимаю, почему некоторые СМИ называют Telegram сервисом из России. У нас нет ни серверов, ни разработчиков, ни компаний, ни банковских счетов и даже офисов в этой стране», — заверил он.

В качестве примера Дуров привел Financial Times, заявив, что сотрудники «издания столь высокого уровня» должны дважды проверять свои заголовки на корректность. «Мне любопытно, что об этом скажет редактор Financial Times и пользователь Telegram Лайонел Барбер», — отметил основатель «ВКонтакте».

Его заявление привлекло внимание пользователей социальной сети, которые напомнили Дурову о скандале с бывшим сотрудником Telegram Антоном Розенбергом, в ходе которого выяснилось, что мессенджер связан с российской компанией «Телеграф». Тем не менее, по словам основателя «ВКонтакте», «Телеграф» всего лишь выступал в роли подрядчика по разбору спама.

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18 сентября Розенберг опубликовал пост, в котором рассказал, как работал с Павлом Дуровым, основавшим «ВКонтакте», и его братом Николаем, с которым дружил с детства, еще с первого этапа образования соцсети. Он занимал пост технического директора, а затем вслед за Павлом перешел работать в Telegram. Однако, как он утверждает, отношения между ним и Дуровыми разладились после того, как Розенберг узнал, что Николай ухаживал за его женой. После этого его уволили из «Телеграфа», по его свидетельству, аффилированного с Telegram.

После обращения в суд в попытке оспорить увольнение он получил встречный иск от «Телеграфа» на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны. В то же время Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска и свое отношение к компании «Телеграф». Он заявил, что считает пост Розенберга провокацией или проявлением психической болезни.

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