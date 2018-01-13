В UFC прокомментировали проведение турнира в России

Договоренность о проведении турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России пока не достигнута. Об этом заявила директор по коммуникациям организации Виктория Конлан, ее слова приводит ТАСС.

«UFC продолжает продвигаться на российском рынке и активно работает над тем, чтобы организовать свое первое событие в России в 2018 году. В качестве стандартной операционной процедуры UFC бронирует даты на площадках по всему миру, чтобы постоянно развивать свой бренд на международном уровне и демонстрировать поклонникам боевых единоборств события мирового масштаба», — пояснила Конлан.

Материалы по теме «Маленький ублюдок» Рамзан Кадыров не забудет Флойда Мэйуэзера. Как и все мы

Отмечается, что пока организация не провела переговоры ни с бойцами, ни с Союзом ММА России, которым руководит Федор Емельяненко.

12 января сообщалось, что UFC впервые проведет турнир в России. Соревнования должны состояться 14 и 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский», арена уже забронирована на эти даты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!