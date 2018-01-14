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«Манчестер Сити» потерпел первое поражение за девять месяцев

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«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» в 23-м туре английской премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 января, и завершилась со счетом 4:3. На 9-й минуте красные открыли счет после точного удара Окслейд-Чемберлена, на 40-й гости отыгрались, отличился Лерой Сане. С 59-й по 68-ю минуты хозяева отличились трижды: мячи забили Фирмино, Мане и Салах. Гости сократили разрыв до минимума после голов Бернарду Силвы (84) и Гюндогана (90), но отыграться не сумели.

Это поражение стало первым для команды Пепа Гвардиолы в текущем сезоне премьер-лиги. До этого они победили 20 раз и дважды сыграли вничью — с «Эвертоном» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0). «Манчестер Сити» с 62 очками лидирует в АПЛ, у «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля», расположившихся со второго по четвертое место, по 47 очков.

В последний раз «Манчестер Сити» проигрывал в чемпионате Англии более девяти месяцев назад, 5 апреля 2017-го они уступили «Челси» со счетом 1:2. В этом сезоне команда потерпела одно поражение в Лиге чемпионов — от донецкого Шахтера (1:2).

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