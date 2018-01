Тренер «Ливерпуля» ругнулся матом на американском ТВ и рассмешил ведущих

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ругнулся матом в эфире американского телеканала NBC после матча с «Манчестер Сити» в 23-м туре английской премьер-лиги и рассмешил ведущих. Видео было опубликовано на странице Zecharias Mengis в Twitter.

«Как тренер я могу сказать, что мы должны были сделать то и это лучше, а если вы посмотрите на прошедший матч с точки зрения футбольного болельщика, то подумаете: "что это за х**** была?" (what the fuck was that?)», — сказал Клопп.

Ведущие засмеялись, но спустя несколько секунд один из них принес извинения, на что немецкий специалист отреагировал: «О, я думал, что в Америке это нормально. В Англии это невозможно».

Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» прошла в воскресенье, 14 января, и завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Клоппа. Подопечные Пепа Гвардиолы потерпели первое поражение в премьер-лиге за девять месяцев.

