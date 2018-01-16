Темнокожий бомбардир «Спартака» прокомментировал пост про тающие шоколадки

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал пост пресс-службы клуба в Twitter, в котором защитник красно-белых Георгий Джикия назвал темнокожих бразильцев «Спартака» «шоколадками, тающими на солнце». Слова голландца приводит 8news.

«Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Все это раздуто журналистами… Но я знаю правду, а не то, что написано. "шоколадки"… Как по мне, это вполне нормально. Нельзя называть кого-то обезьяной, например, это животное. Но тут нечего обсуждать, нет никаких поводов для обиды. В России я никогда не сталкивался с расизмом. Я не могу даже подумать о том, что люди здесь могут быть расистами», — сказал Промес.

Видео появилось в Twitter-аккаунте «Спартака» 13 января. Джикия в этот день вел социальные сети клуба.

Международная федерация футбола осудила «Спартак» за этот твит. «Любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе», — заявили в организации.

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