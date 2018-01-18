Игрок «Ювентуса» завершил карьеру в 19 лет

19-летний защитник итальянского «Ювентуса» Андреа Мелани завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом он написал в Instagram.

«17 июля 2017 года. День, который я не забуду. Тогда у меня обнаружили проблемы с сердцем, из-за чего я нечасто появлялся на поле. Но что поделать. Я больше не смогу играть в футбол. Но есть и хорошие новости: эта болезнь не несет опасности для моей жизни», — написал Мелани.

Спортсмен проходил медицинское обследование перед переходом в клуб четвертого дивизиона чемпионата Италии «Массезе». Тогда врачи диагностировали у него сердечное заболевание. «Ювентус», чьим воспитанником он является, оплатил лечение, однако футболист не сумел продолжить карьеру.

Мелани также выступал за клуб серии В «Карпи». Всего за карьеру он провел 63 матча, в которых забил два гола.

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