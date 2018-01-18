Неймар и Кавани снова не поделили мяч

@EPLden_Goller / Twitter

Нападающий ПСЖ Неймар не дал партнеру по команде Эдинсону Кавани пробить пенальти в матче в 21-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» и был освистан домашней публикой. Видео было опубликовано на странице Avrupa’dan Goller в Twitter.

Это случилось на 83-й минуте встречи при счете 7:0 в пользу парижан. Неймар реализовал 11-метровый и оформил хет-трик, а Кавани ушел с поля с одним забитым мячом. Если бы уругваец реализовал этот пенальти, то обошел бы Златана Ибрагимовича по количеству голов за ПСЖ, у обоих по 156.

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Встреча ПСЖ и «Дижона» прошла в 17 января и завершилась со счетом 8:0. После 21 матча ПСЖ с 56 очками лидирует в чемпионате Франции, на 11 очков опережая идущий вторым «Лион». В активе Неймара 15 голов в 15 матчах чемпионата, Кавани забил 20 мячей в 20 играх.

17 сентября во время матча чемпионата Франции с «Лионом» Неймар и Кавани не смогли решить, кто будет бить пенальти, из-за чего между одноклубниками возник конфликт. Позднее игроки помирились на общекомандном ужине, организованном защитником ПСЖ Дани Алвесом.

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