Самого популярного химика YouTube обвинили в изготовлении взрывчатки

Кадр: The King of Random / YouTube

Автора одного из самых популярных YouTube-каналов — The King of Random — обвинили в изготовлении взрывчатки. Об этом сообщает The Salt Lake Tribune.

Жителя города Саут-Джордан (штат Юта, США) Джонатана Гранта Томпсона (Jonathan Grant Thompson) обвинили в двух случаях изготовления взрывчатых веществ.

Согласно отчету полиции, впервые жалобу на взрывы в июне 2017 года отправил один из местных жителей. Судя по каналу Томпсона, в это же время он выпустил видео про сухой лед. Издание отмечает, что в ролике блогер несколько раз настоятельно попросил зрителей не повторять его трюк.

В августе взрывы раздались у дома Томпсона, после чего туда приехала полиция. Блогер объяснил полицейским специфику своего YouTube-канала.

В свою очередь, Томпсон утверждает, что не занимается противоправными вещами, об обвинениях он узнал из СМИ и от фанатов в Twitter. Полицейские и пожарные, по его словам, предупреждены о его экспериментах. В службах не смогли подтвердить эти слова.

Власти решают вопрос, совершил ли Томпсон, устраивая взрывы, преступление. Блогер не арестован. Томпсону 37 лет, у его канала 9 миллионов подписчиков, самое популярное видео по данным на середину января набрало 26 миллионов просмотров.

