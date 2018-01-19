Английский тренер объявил себя любителем покурить трубы и поесть гравия

Главный тренер английского «Бернли» Шон Дайч заявил, что курит выхлопные трубы и завтракает гравием. Так специалист отреагировал на слова бывшего одноклубника Сорена Андерсена о том, что он ел дождевых червей, из-за чего его голос стал низким. Слова Дайча приводит SkySports.

«Я также курю выхлопные газы и завтракаю гравием. Вот эти три вещи делают мой голос низким. Не совсем честно говорить, что я не ел червей. Я подшутил, когда большой сочный червь весел у моего рта, и я его как будто жевал. Но, на самом деле, я потом его выплевывал и полоскал рот», — заявил Дайч.

В декабре тренер заявил, что он является самым гордым человеком в Гордограде. Его команда победила «Сток Сити» со счетом 1:0 и вышла на четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

В настоящий момент «Бернли» занимает седьмое место. В 23 матчах команда набрала 34 очка.

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