Норвежцы предложили наказать российских футболистов за допинг

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен предложил Международной федерации футбола (ФИФА) ускорить темпы расследований по поводу допинг-скандала в России и отстранить страну от участия в соревнованиях. Его слова приводит Keir Radnedge.

«Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта», — заявил Свендсен.

По словам функционера, необходимо выяснить, насколько сильно российский футбол вовлечен в допинг-скандалы, а также сколько игроков и при каких обстоятельствах употребляли запрещенные вещества.

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14 января Daily Mail сообщила, что сборная России по футболу планировала принимать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года. Вследствие этого ФИФА собиралась провести расследование и дисквалифицировать нескольких игроков или полностью отстранить сборную России от домашнего ЧМ.

В ноябре 2017 года появилась информация о том, что ФИФА связалась с информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым с целью получить доказательства применения допинга российскими футболистами. Речь шла о 34 игроках, 23 из которых входили в заявку сборной на ЧМ-2014.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля.

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