Трамп разрешил и дальше следить за иностранцами

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий спецслужбам прослушивать разговоры и собирать информацию на любого человека, за исключением американцев. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Только что подписал раздел 702 закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA) о продлении сбора зарубежных разведданных. Это уже НЕ ТОТ самый закон, который несправедливо критиковали во время избирательной гонки. Я всегда буду совершать правильные поступки для нашей страны и ставить безопасность американцев на первое место», — отметил он.

Действие обсуждаемого раздела было приостановлено 1 января в связи с истечением срока его полномочий.

В сентябре 2017 года телеканал CNN узнал, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) ведет слежку за 100 тысячами иностранцев по всему миру. Эти данные помогли разведывательному сообществу выявить угрозы кибербезопасности, исходящие от враждебных правительств, остановить вредоносные кибератаки и сорвать планы группировки «Исламское государство» (запрещена в России) по подготовке ряда терактов. Критики этой инициативы утверждают, что в ходе шпионажа за иностранными объектами спецслужбы могут получить информацию об американцах, что законом запрещено.

В мае стало известно, что АНБ продолжает в массовом порядке перехватывать телефонные разговоры американцев, несмотря на так называемый «Акт о свободе США». В 2016 году ведомство получило от операторов и сохранило в своих базах данные о 151 230 968 телефонных звонках. Отмечается, что сбор данных не подразумевает запись информации в самих телефонных разговорах, то есть прослушивание. Речь идет только о звонках, их длительности и номерах звонящей и принимающей сторон.

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