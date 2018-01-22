Австрия оспорит строительство Россией атомной станции в Венгрии

Австрия намерена оспорить в Европейском суде контракт Росатома на строительство двух реакторов АЭС «Пакш» в Венгрии. Об этом сообщает издание Krone со ссылкой на министра окружающей среды Элизабет Кёстингер.

«Речь идет о защите нашей страны и наших детей», — утверждает политик в своем Twitter. Она выразила озабоченность тем, что АЭС располагается менее чем в 200 километрах от границы с Австрией, причем первые реакторные блоки были построены 36 лет назад в сейсмоопасной зоне.

Издание также приводит слова представителя национального антиядерного движения Австрии, который указал на то, что ЕС принял решение о приемлемости атомных электростанций на основе полностью устаревшего контракта EURATOM.

В декабре 2014 года Россия и Венгрия подписали контракт стоимостью 12 миллиардов евро на строительство двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш». Для реализации проекта Москва должна была предоставить Будапешту до 10 миллиардов евро кредита, которые планировалось потратить на оплату поставок оборудования, работ по проектированию, строительству и вводу энергоблоков в эксплуатацию.

В ноябре 2016 года Еврокомиссия завершила расследование возможных нарушений при строительстве АЭС «Пакш» в Венгрии и одобрила проект его строительства с участием российской стороны.

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