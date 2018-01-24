Стали известны соперники сборной России по футболу в новом турнире

Сборная России попала во вторую группу лиги В во время жеребьевки Лиги наций — турнира, который пройдет под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Турнир призван заменить товарищеские матчи официальными и позволит сборным играть с равными по классу соперниками.

Россиянам будут противостоять команды Швеции и Турции. Эти сборные попали во второй по силе дивизион турнира и будут бороться за повышение в классе. Всего в лиге В четыре группы по три команды в каждой.

Формат Лиги наций был утвержден в сентябре 2017 года. В соревнованиях примут участие все 55 европейских сборных. Они распределены по четырем лигам согласно месту в рейтинге, который занимала команда к окончанию отборочного турнира чемпионата мира-2018.

За главный трофей будут бороться победители четырех групп лиги А, все остальные спорят за выход в вышестоящую лигу. Соответственно, худшие команды в каждой из лиг будут опускаться ниже.

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