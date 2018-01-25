Шефу Пентагона пришлось смотреть на пьющих змеиную кровь военных

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Индонезийские солдаты устроили праздничную церемонию в честь министра обороны США Джеймса Мэттиса, прибывшего в страну с официальным визитом. Об этом сообщает Reuters.

Местные военные пили кровь раскушенных пополам змей, ломали кирпичи о свою голову и босиком ходили по горящим бревнам. Помимо этого, они сбивали ножами огурцы, находящиеся во ртах товарищей, а один из них с завязанными глазами прострелил воздушный шар, зажатый между колен сослуживца.

Представление закончилось показательной спасательной операцией заложников под музыку из фильма «Миссия невыполнима». Во время выступления бойцы выпрыгивали из вертолета с полицейскими собаками, одна из которых напала на подставного террориста.

Как отмечает агентство, глава оборонного ведомства прибыл в азиатскую страну в среду, 24 января, для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности на море в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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