Отстраненный от Олимпиады Устюгов рассказал о поддержке из-за рубежа

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, не попавший в список приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) на Игры 2018 года в Пхенчхане, рассказал о поддержке со стороны иностранных спортсменов на странице в Instagram.

«99 процентов зарубежных спортсменов поддерживают нас и будут разочарованы, не увидев нас на старте. Это не их решения, в этом нет их вины», — написал Устюгов в ответ на комментарий одного из подписчиков.

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23 января МОК не включил Устюгова в список приглашенных на Олимпиаду спортсменов. При этом лыжник не подозревался в нарушении антидопинговых правил, его имя не упоминалось во время расследований МОК. Член комитета Кристина Клостер не смогла объяснить причину отказа в приглашении спортсмена. Помимо Устюгова, без приглашения на Игры остались биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, ряд российских конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.

25-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира в командном спринте и скиатлоне. Лыжник также завоевывал три серебряные медали и одну бронзовую награду мирового первенства. Он стал победителем Тур де Ски-2017.

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