Япония модернизирует туалеты для туристов

Власти Японии разрабатывают программу модернизации общественных туалетов вблизи мест, привлекательных для туристов. Об этом сообщает The Japan Times.
Из четырех тысяч туалетов для туристов в Японии только 58 процентов можно назвать современными, выполненными по западному типу (с унитазом). Остальные представляют собой кабинки с дырой в полу.
Исследования показывают, что иностранные туристы пытаются избегать подобного типа уборных из-за антисанитарных условий. В преддверии Олимпийских игр 2020 года, когда страна планирует принять 40 миллионов иностранцев за год, правительство активно инвестирует средства в модернизацию общественных туалетов.
В источнике говорится, что на программу «вестернизации» туалетов требуются миллионы йен, и субсидий от властей Токио недостаточно.