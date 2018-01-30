Япония модернизирует туалеты для туристов

Власти Японии разрабатывают программу модернизации общественных туалетов вблизи мест, привлекательных для туристов. Об этом сообщает The Japan Times.

Из четырех тысяч туалетов для туристов в Японии только 58 процентов можно назвать современными, выполненными по западному типу (с унитазом). Остальные представляют собой кабинки с дырой в полу.

Исследования показывают, что иностранные туристы пытаются избегать подобного типа уборных из-за антисанитарных условий. В преддверии Олимпийских игр 2020 года, когда страна планирует принять 40 миллионов иностранцев за год, правительство активно инвестирует средства в модернизацию общественных туалетов.

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В источнике говорится, что на программу «вестернизации» туалетов требуются миллионы йен, и субсидий от властей Токио недостаточно.

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