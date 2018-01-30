Власти помогут россиянам отправиться за границу

Российские власти помогут студентам и аспирантам получать образование, в том числе за границей, пообещал глава государства Владимир Путин, ранее заявивший о своем выдвижении на грядущих президентских выборах. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Конечно, образование в современном мире должно быть открытым, мы, кстати, помогать будем получать образование и за границей. Но если такую сетевую структуру создавать, может быть нет необходимости деньги на билет тратить, потому что в современном мире можно все делать по-другому», — заявил президент.

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Он отметил, что нужно и дальше развивать так называемые сквозные программы — межвузовские соглашения, согласно которым учащийся может получить доступ к возможностям другого высшего учебного заведения.

Также на встрече Путин призвал своих доверенных лиц не давать неисполнимых обещаний гражданам, потому что люди «ведь простят все что угодно, только обман не могут простить».

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