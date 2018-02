Австралиец предложил два ноутбука за собственное убийство

Австралиец опубликовал в одном из закрытых сообществ на Facebook рекламное объявление, где предложил деньги и технику в обмен на убийство самого себя. На прецедент обратил внимание портал news.com.au.

В сообществе «Голд Кост: купля, продажа, обмен по простым правилам» (Gold Coast buy, sell and swap with easy rules) мужчина предложил 300 долларов, приставки Xbox One и PlayStation 2, около сотни игр для них, 60 DVD-дисков и два ноутбука за «одну услугу».

Предложением заинтересовалось около двух десятков человек. Пользователь объяснил, что хочет в обмен собственное убийство, но его предложение сначала восприняли как розыгрыш.

По мере обсуждения выяснилось, что автор объявления находится в глубокой депрессии и не видит смысла в своей жизни. «Я пытался… Но хватит. Я хочу успокоиться», — писал он. На утешения и предложения обратиться к врачу он ответил: «Я нахожусь в одном и том же состоянии пять лет. Я хочу, чтобы страдание прекратилось. Хочу в другой мир».

Подписчики сообщества не только отвергли его предложение, но и выразили готовность помочь. «Где ты сейчас находишься?» — спрашивал один из них. «Как тебе можно помочь?» — писал другой. «Ты можешь написать мне в любой момент, когда тебе это нужно», — выражал поддержку третий. Ряд комментаторов рассказывали истории из своей жизни, когда они теряли близких из-за их попыток покончить с собой, и призывали мужчину осознать, что таким образом невозможно решить проблему.

Несколько юзеров обратились в местную полицию с просьбой отыскать автора публикации. Позднее в группе появилось сообщение от женщины, представившейся матерью автора «суицидального» поста, с благодарностями и извинениями за поведение сына.

