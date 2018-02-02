Ученые побороли неизлечимый рак

Ученые Стэнфордского университета смогли устранить опухолевые клетки у мышей, страдающих от неизлечимого метастазного рака. Для этого исследователи внедрили в злокачественные ткани небольшое количество иммуностимулирующих препаратов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Т-лимфоциты — иммунные клетки — распознают и атакуют клетки, в том числе и опухолевые, которые несут определенные антигены. Однако по мере развития рака злокачественные ткани приобретают устойчивость к Т-клеткам, в результате чего иммунный ответ оказывается неэффективным. Для борьбы с резистентными опухолями врачи используют, например, гибридные белки, с помощью которых лимфоциты перепрограммируются и становятся более эффективными в борьбе против рака. Однако этот и другие подходы дорогостоящие или могут вызвать нежелательные побочные эффекты.

Новый метод предусматривает инъекцию в опухолевую ткань короткого участка ДНК, называемого олигонуклеотидом CpG. Он усиливает синтез белка OX40, который находится на поверхности Т-клеток. Другое вещество, внедряемое в злокачественную ткань, — антитело, связывающееся с OX40. Оно помогает «настроить» лимфоциты, находящиеся внутри опухоли, на борьбу с раком.

В результате ученые получают небольшую популяцию Т-клеток, которые борются только со злокачественной тканью. Впоследствии они могут покидать опухоль, попадая в другие участки тела и распознавая возможные метастазы. У мышей, больных раком молочной железы, инъекция вызвала уменьшение не только обработанного лекарством новообразования, но и нетронутых опухолей. Это позволило значительно увеличить продолжительность жизни животных.

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