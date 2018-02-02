Суд арестовал вызволившего из ИГ сына мужчину

Суд в Дагестане на два месяца арестовал Казима Нурмагомедова, который несколько лет назад своими силами вытащил сына Марата из запрещенной в России организации «Исламское государство». Его подозревают в пособничестве терроризму, сообщает «Русская служба Би-Би-Си».

Нурмагомедов был задержан 31 января в Москве возле окружного военного суда, где слушается дело о пособничестве терроризму его другого сына Шамиля. Его адвокату и сыну сказали, что везут в ОВД Басманного района, но вместо этого отправили в Дагестан.

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Марат Нурмагомедов примкнул к «Исламскому государству» в 2013 году. Его отцу удалось вызволить сына через два года, ему приходилось ездить на подконтрольные ИГ территории. Московский бизнесмен Шамиль Нурмагомедов оплачивал поездки отца на Ближний Восток и отправлял брату деньги, как он утверждает, чтобы помочь вернуться домой. Поездки отца и денежные переводы брата Марата Нурмагомедова следствие посчитало пособничеством терроризму.

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