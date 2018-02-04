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МОК задумался об исключении бокса из программы Олимпиады

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Томас Бах
Томас Бах

Международный олимпийский комитет (МОК) задумался об исключении бокса из программы Олимпийских игр 2020 года. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах, передает ТАСС.

По словам Баха, комитет обеспокоен ситуацией в Международной ассоциации бокса (AIBA). Обязанности президента AIBA исполняет Гафур Рахимов, который занял этот пост после серии перестановок, что вызвало беспокойство у МОК. Бах заявил, что комитет начал расследование в отношении руководства ассоциации.

«Исполком МОК обеспокоен ситуацией в руководстве AIBA. Мы можем подтвердить открытие расследования в отношении руководства AIBA. Исполком МОК также замораживает все контакты с AIBA за исключением рабочих вопросов, которые необходимы для осуществления решений МОК», — заявил Бах.

Как уточняет ТАСС, в конце 2017 года возглавлявший AIBA Чинг-Куо Ву подал в отставку после обвинений в ухудшении финансового положения организации. Его сменил вице-президент ассоциации Франко Фальчинелли, который быстро отказался от этой должности.

Бокс входит в программу Олимпиад с 1904 года. До Игр в Рио-де-Жанейро в соревнованиях разрешалось участвовать только спортсменам-любителям, с 2016-го в борьбу за олимпийские медали вступили профессионалы.

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