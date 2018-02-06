Минобороны пристыдило «Фонтанку» за публикацию данных убитого в Сирии пилота

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филиппове у здания Минобороны в Москве

Министерство обороны России раскритиковало петербургское издание «Фонтанка» за статью о сбитом в Сирии российском пилоте. Ведомство обвинило газету в публикации личных данных летчика, в частности, зарплаты, назвав это нарушением журналистской этики. Комментарий Минобороны размещен в Facebook.

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«Используя ставшие известными только в результате геройской гибели в окружении террористов личные данные летчика майора Романа Филипова некто Д. Коротков, не стоящий и тени нашего офицера, получил доступ к его персональным финансовым отчетам. Российские военнослужащие, выполняющие задачи по борьбе с терроризмом, защищают и этих граждан, готовых предать кого угодно за тридцать серебренников», — написали представители министерства.

В ведомстве также пообещали обратиться в правоохранительные органы на предмет нарушения закона о СМИ. Речь идет о статье «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику», опубликованной 5 февраля.

«Фонтанка» выпустила свое обращение к Минобороны. Газета подчеркнула, что не публиковала личных данных Филипова, но лишь указала уязвимость сайта ведомства, из-за которого практически любой может получить доступ к этим сведениям. В материале от 5 февраля не сообщалось, сколько зарабатывал Филипов, отмечалось лишь, что его доход был меньше доходов наемных военнослужащих.

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«Мы это все к чему? Базу с персональными данными военнослужащих закройте, пожалуйста. Мы ведь даже не хакеры, мы журналисты. У нас кибервойск нету, а у кого есть, вы сами знаете», — ответили министерству сотрудники издания.

Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Было опубликовано видео сражения пилота сбитого самолета с боевиками.

Су-25 сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). К террористам он, по словам сенатора Игоря Морозова, мог попасть со склада в Винницкой области Украины.

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