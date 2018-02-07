Щуплость и конкуренция с Гатаговым избавили Неймара от карьеры в России

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что 10 лет назад клуб собирался приобрести бразильского нападающего Неймара. Его слова в среду, 7 февраля, приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Наумова, на бразильца обратили внимание после турнира Mediterranean Cup-2008. «Думали, брать его или не стоит. По нему возникли довольно большие сомнения. Во-первых, слишком молодой. Во-вторых, неясно, как пройдет адаптация в России. Он такой довольно хрупкий, щуплый был паренек. Поэтому отказались от его кандидатуры», — пояснил он.

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Функционер отметил, что покупка Неймара казалась большим риском для российской команды. «Молодой игрок из Бразилии, да еще и стоил немалых денег. Сами понимаете, выкладывать такую сумму за молодого парня с другого континента. И я не заметил, что Неймар играл сильнее остальных. Да даже тот же Алан Гатагов смотрелся не хуже», — добавил Наумов.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. Вскоре форвард пожалел о трансфере, несмотря на особые условия контракта с парижской командой. В данный момент интерес к спортсмену проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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