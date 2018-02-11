МЧС опровергло обнаружение обломков вертолета возле Ан-148

На месте падения пассажирского самолета Ан-148 не найдено фрагментов вертолета, с которым, как сообщалось ранее, мог столкнуться лайнер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели прочесали местность в районе катастрофы и не обнаружили никаких обломков воздушного судна.

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Об обнаружении обломков второго воздушного судна неподалеку от места падения Ан-148 сообщали «Ленте.ру» источники в правоохранительных органах. Также «Интерфакс» передавал, что самолет мог столкнуться с вертолетом «Почты России», однако в компании заявили, что не эксплуатируют такую технику.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил.

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