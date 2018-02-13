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Грудинин ответил на претензии ЦИК

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Павел Грудинин
Павел Грудинин

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин связал путаницу с открытием и закрытием счетов в иностранных банках с работой налоговой. Так он прокомментировал претензии главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, передает «Свободная пресса» во вторник, 13 февраля.

Кандидат сообщил, что его доверенно лицо передало в Центризбирком письмо, в котором говорилось, что все данные по счетам он сдал еще в начале февраля. Однако, по словам Грудинина, налоговой инспекцией потребовалось время на обработку информации. «Так работает у нас налоговая инспекция, вносит данные в течение 5 дней, я в этом не виноват», — подчеркнул он.

Накануне зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что Центральная избирательная комиссия не имеет информации о двух зарубежных счетах Грудинина. Памфилова посоветовала кандидату самостоятельно и побыстрее предоставить в ЦИК информацию о закрытии его счетов, «чтобы поставить все точки над "i"».

Как сообщалось 12 января, Грудинин в течение одного дня подал в Центризбирком документы, в которых заявил о наличии и отсутствии у него счетов в иностранных банках. Из сведений, доступных на сайте ЦИК, следует, что кандидат вообще не пользуется какими-либо зарубежными финансовыми инструментами и имел на счетах в Нацбанке Лихтенштейна ценные бумаги.

Грудинин стал вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на высший государственный пост. Оба они как представители парламентских партий освобождены от сбора подписей.

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