Ургант обсмеял Кашпировского после жалобы в суд на коллаж с котом

Команда «Вечернего Урганта» вновь посмеялась над Анатолием Кашпировским, который потребовал у Первого канала полмиллиона рублей за коллаж с котом. Программа вышла в эфир 13 февраля 2018 года, запись позже была опубликована на сайте телеканала.

Вечерний Ургант / YouTube

Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев показали спорный снимок еще несколько раз, а также поиздевались над советским экстрасенсом, приклеив на его фотографию морду того же питомца. Ведущие иронично извинились перед Кашпировским и заявили, что не хотят судиться с экстрасенсом.

«Мы проявили невнимательность и непрофессионализм. По ошибке мы использовали не ту фотографию и сделали неправильный коллаж», — уточнил Ургант перед тем, как показал новый снимок с Кашпировским-котом.

Также создатели юмористического шоу усомнились, что их «безобидная» шутка могла каким-то образом навредить деловой репутации советского экстрасенса.

12 февраля стало известно, что Кашпировский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Первого канала. Экстрасенс потребовал у руководства компании полмиллиона рублей за коллаж годичной давности, на котором его лицо приклеили к телу кота-«экстрасенса» из Благовещенска. Кроме того, Кашпировский попросил дать опровержение в эфире Первого канала.

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