В Балаклавскую бухту вложат 20 миллиардов рублей

Правительство Севастополя и Агентство инфраструктурных проектов заключили на инвестиционном форуме в Сочи соглашение о сотрудничестве по привлечению инвестиций в проект комплексного развития Балаклавской бухты. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

Документ подписали губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и директор агентства Денис Козорез. «Нам крайне важно, чтобы наши приоритетные проекты в Балаклаве опирались как на государственные, так и на частные инвестиции», — отметил глава региона.

Пул частных инвестиций оценивается в 12 миллиардов рублей, государственных — почти семь миллиардов. Всего в развитие бухты планируется вложить более 20 миллиардов.

Проект концепции развития Балаклавской бухты был рассмотрен на градостроительном и стратегическом советах, обсуждался с жителями города, туристическим сообществом, промысловыми рыбаками, представителями бизнеса, и в целом получил одобрение севастопольцев. Благоустройство набережных и прилегающих территорий позволит придать новое качество туристической инфраструктуре Балаклавы, добавила руководитель приоритетного проекта Мария Литовко.

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