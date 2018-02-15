Ким Кардашьян примерила «руки-базуки»

Пользователи сети «наградили» телезвезду Ким Кардашьян объемными бицепсами. На это обратил внимание портал The Daily Dot.

После скандала с обнаженной фотосессией звезды юзеры увлеклись экспериментами с телом Кардашьян с помощью фоторедактора. Опробовав фантастические искажения лица и бедер жены рэпера Канье Уэста, подписчики взялись за искусные модификации тела.

Три фотографии с «Ким-качком» быстро обрели популярность и стали поводом для разнообразных шуток. «Ненавижу, когда я злюсь, но не понимаю причины своей злости», — подписал один из пользователей фото Кардашьян со скрещенными на груди руками. Еще один вариант подписи к тому же снимку от другого юзера: «Единственный тренажер в зале, на котором хотелось бы позаниматься, не работает».

— a l y s s a⚡️ (@_alyssabv_) 14 февраля 2018, 07:05

Очередная «фотожаба» вдохновлена разницей мощного тела на снимке и романтичного выражения лица интернет-дивы. Юзер подписал ее «Когда он называет тебя бро».

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