Инвалидов на Bentley пригрозили оставить без льгот

Если инвалид покупает роскошный автомобиль, то он не должен претендовать на меры социальной поддержки. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Если у нас инвалид второй группы, как я сегодня показывала, покупает Bentley, причем инвалид второй группы с очень поздним годом рождения, наверное, он не должен претендовать на меры социальной поддержки», — заявила Голикова. На сессии инвестиционного форума в Сочи она сообщила, что Счетная палата нашла владельцев элитных машин среди льготников: автомобили Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracan и Bentley Continental Flying принадлежали инвалидам второй группы

Голикова отметила, что вторая группа инвалидности — неработающая. В одной информационной системе человек может числиться неработающим, а в другой — работающим, и получать льготы. По словам Голиковой, исправить это поможет налоговая служба, у которой появится возможность совмещения информационных баз. Это позволит показать, уплачивает ли человек налоговые взносы и каким имуществом он владеет.

Материалы по теме «Социальная помощь становится бессмысленной» Чем уникальна российская бедность

Голикова считает, что совмещение разных административных систем — пенсионного, социального, медицинского страхования — будет экономить ресурсы, не ущемляя права граждан, и позволит принимать правильные управленческие решения.

В октябре 2017 года Минтруд сообщил о решении собирать данные всех финансов и имущества россиян для более справедливого распределения социальных льгот. По информации Совфеда, в России насчитывается 15-22 миллиона самозанятых граждан — они получают доход, пользуются социальными льготами, но не платят взносы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!