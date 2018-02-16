Ростовчан разгневала американка в шарфе «Ростсельмаша»

Американский стилист Рэйчел Ван была сфотографирована в шарфе с символикой футбольного клуба «Ростсельмаш» (с 2003 года — ФК «Ростов»). Снимок опубликовали несколько международных изданий Vogue, включая российское.

В таком виде она появилась на одном из мероприятий Недели моды в Нью-Йорке. Однако, судя по реакции в соцсетях, ростовчане не оценили стиль Ван, назвав ее «похожей на женщину без определенного места жительства». Комментаторы отметили, что, хотя Ван и не выглядит по-настоящему стильной, ростовчане в массе своей умеют хорошо одеваться.

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В феврале 2018 года российский певец Филипп Киркоров разместил в своем Instagram-аккаунте фото, где он запечатлен с модельером Филиппом Плейном после его дефиле на Неделе моды в Нью-Йорке. Внешний вид исполнителя в черном пуховике Philipp Plein позабавил пользователей социальной сети.

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