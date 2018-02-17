Ученые определили влияние на людей социальных сетей

Американские ученые из Канзасского университета выяснили, что, вопреки расхожему мнению, социальные интернет-сети не влияют на обычное общение между людьми и не отдаляют человека от друзей и семьи. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Information, Communication & Society.

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Ученые провели два эксперимента.Во-первых, они проанализировали данные о поведении молодежи за 2009 и 2011 годы. Выяснилось, что развитие соцсетей, которое произошло между двумя замерами, никак не сказалось на количестве времени, которое тратили молодые люди на живое общение.

Второй эксперимент был проведен в 2015 году. Было отобрано 116 человек, половину группы составляли студенты, а половину — уже окончившие университет. Их постоянно спрашивали о повседневном общении и использовании соцсетей. Выяснилось, что переписка в соцсетях никак не влияла на контакты людей, их общение с друзьями и близкими.

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