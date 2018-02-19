Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку российской фигуристки Загитовой

Сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали предолимпийскую тренировку российской фигуристки Алины Загитовой. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, спортсменка была вынуждена прекратить занятие через пять минут после его начала. «Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу», — рассказали представители российской команды.

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19 февраля Загитова вернулась в Пхенчхан вместе с Евгенией Медведевой и Марией Сотсковой. Минувшую неделю фигуристки провели на сборе в Японии, куда отправились после завершения олимпийского командного турнира, в котором россияне взяли серебряные медали.

Выступление 15-летней Загитовой обеспечило российской команде серебро в командных соревнованиях. Золото завоевала сборная Канады. Бронза досталась фигуристам из США.

Короткая программа у женщин пройдет 21 февраля, произвольная — 23 февраля.

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