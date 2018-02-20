Российский дизайнер представил одежду «Только для Взрослых»

Российский бренд Artem Krivda выпустил капсульную коллекцию совместно с пабликом vk.com/tdv журнала Maxim в рамках проекта «Только для Взрослых», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выпуск линейки футболок и свитшотов с провокационными принтами приурочен к выборам президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта. «Я считаю очень важным, чтобы современные молодые люди 18 марта сделали свой выбор, — сказал дизайнер марки Артем Кривда. — Каждый человек должен в полной мере использовать свои "взрослые" привилегии, в том числе и право выбирать свое будущее и то направление, в котором будет двигаться наша страна».

По словам дизайнера, коллекция «Только для Взрослых» предназначена «для молодых избирателей, которые будут голосовать впервые и для них это станет одним из первых по-настоящему взрослых поступков в жизни». Провокационные принты на одежде выбраны для того, чтобы заинтересовать молодую аудиторию. Проект не ставит целью выдвижение определенных кандидатов: ее посыл в том, что важно быть активным и небезразличным к тому, что происходит в стране.

Бренд Artem Krivda — марка одежды, основанная дизайнером Артемом Кривдой. В 2017 году бренд открыл более 10 корнеров по всей России. Официальный участник Vogue Fashion's Night Out в Москве и Санкт-Петербурге. Марка также выпустила коллаборацию с ГУМом.

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