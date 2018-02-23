Правозащитники рассказали о стремительном росте числа ксенофобов в США

Количество ксенофобских группировок в США, пропагандирующих насилие или прибегающих к нему, в прошлом году увеличилось до 954. В 2016-м таких группировок было 915, годом ранее — 892. Об этом сообщается в докладе правозащитной организации Southern Poverty Law Center.

Заметно за год выросло число неонацистских групп белых американцев (с 99 до 121) и антимусульманских (с 14 до 22). Всего организаций, объединяющих сторонников превосходства белой расы насчитывается более 600. Выросло и число группировок, пропагандирующих черный расизм — со 193 до 233.

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При этом, как подсчитали правозащитники, число группировок Ку-клус-клана сократилось со 130 до 72. По мнению исследователей, сегодня мало кого привлекают колпаки и мантии.

Помимо открытых ксенофобских группировок в США существуют активные антиправительственные организации, пропагандирующих насилие. Их число возросло за прошлый год с 623 до 689. Из них 273 группировки представляют собой военизированные организации.

В декабре 2017 года представители мусульманской общины США заявили, что уровень ненависти к исповедующим ислам превысил тот, что был после терактов 11 сентября 2001 года.

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